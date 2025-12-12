Karim Benzema : Le projet de folie qui se prépare !

Pierrick Levallet

Karim Benzema sait bien qu’il n’est pas éternel. Du haut de ses 37 ans, l’attaquant d’Al-Ittihad s’est donné encore deux ans pour évoluer au plus haut niveau. L’ancien de l’OL et du Real Madrid devrait ensuite prendre sa retraite, sauf s’il s’estime encore capable d’aller plus loin. L’ex-buteur de l’équipe de France aurait d’ailleurs un projet de folie en tête pour son après-carrière.

«J'ai envie de transmettre ma vision du foot» « Ce que je ferai après ma carrière ? J'ai beaucoup de choses en tête, mais il y a un truc que j'aime bien : monter des académies pour les jeunes. J'ai envie de transmettre ma vision du foot, le foot que j'aime. Je ne vais pas te dire qu'on perd ce football-là, mais j'aimerais qu'on le voie dans le football des plus jeunes, parce que ça commence là, à la formation » a d’abord expliqué Karim Benzema dans un entretien accordé à L’Equipe.