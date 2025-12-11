Officiel : C'est terminé pour le PSG !

Ce mercredi soir, le PSG a été tenu en échec par l'Athletic à Bilbao. Malgré tout, le club de la capitale peut afficher un large sourire. Ayant validé sa qualification pour les barrages de la Ligue des Champions in extremis la saison dernière, les hommes de Luis Enrique peuvent désormais se vanter de l'avoir fait à deux journées de la fin de cette saison régulière.
Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG s'est frotté à l'Athletic à Bilbao ce mercredi soir. Malgré tous ses efforts, la bande à Marquinhos n'a pas réussi à s'imposer à San Mamés. Ayant butté sur Unai Simon, le PSG a dû se contenter du point du nul (0-0).
Ligue des Champions : Le PSG est qualifié pour la phase à éliminations directes
Si l'Athletic l'a mis en échec ce mercredi soir, le PSG a tout de même validé son ticket pour le prochain tour de la Ligue des Champions. En effet, le club emmené par Luis Enrique est mathématiquement qualifié pour les barrages de la C1.
Arsenal, le Bayern, Manchester City et l'Atalanta sont aussi qualifiés
Classé troisième avec 13 points, le PSG a au moins sept points de plus que les équipes classées de la 25ème à la dernière position. Alors qu'il ne reste plus que deux journées à jouer en saison régulière de la Ligue des Champions, le club de la capitale est donc assurée de faire partie du top 24. L'objectif du PSG est désormais de conforter sa place parmi les huit premiers. Ce qui lui garantirait une place pour les huitièmes de finale de la C1. Outre le PSG, Arsenal (1er, 18 points), le Bayern (2ème, 15), Manchester City (4ème, 13) et l'Atalanta (5ème, 13) ont également composté leur billet pour la phase à éliminations directes de la Ligue des Champions.