Officiel : C'est terminé pour le PSG !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a été tenu en échec par l'Athletic à Bilbao. Malgré tout, le club de la capitale peut afficher un large sourire. Ayant validé sa qualification pour les barrages de la Ligue des Champions in extremis la saison dernière, les hommes de Luis Enrique peuvent désormais se vanter de l'avoir fait à deux journées de la fin de cette saison régulière.

Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG s'est frotté à l'Athletic à Bilbao ce mercredi soir. Malgré tous ses efforts, la bande à Marquinhos n'a pas réussi à s'imposer à San Mamés. Ayant butté sur Unai Simon, le PSG a dû se contenter du point du nul (0-0).

Ligue des Champions : Le PSG est qualifié pour la phase à éliminations directes Si l'Athletic l'a mis en échec ce mercredi soir, le PSG a tout de même validé son ticket pour le prochain tour de la Ligue des Champions. En effet, le club emmené par Luis Enrique est mathématiquement qualifié pour les barrages de la C1.