Neymar : La grosse déclaration d’amour en direct !

Grande nouvelle pour Santos. Le club brésilien où évolue Neymar a réussi à se sauver de la relégation au Brésil. Alors que la participation du numéro 10 à la Coupe du monde avec le Brésil est désormais sur toutes les lèvres, Rodrygo (Real Madrid) lui a lâché une grande déclaration ce mercredi soir.

Revenu au sein de son club formateur en janvier dernier, Neymar a réussi sa mission. La star désormais âgée de 33 ans a participé activement au maintien de Santos en première division brésilienne. Longtemps menacé d’une relégation, le « Peixe » évoluera dans l’élite la saison prochaine, et a pu compter sur un Neymar décisif lors des derniers rendez-vous pour atteindre cet objectif.

Objectif Coupe du monde pour Neymar Désormais, Neymar va devoir se préserver et continuer à prendre du rythme afin de pouvoir potentiellement être sélectionné par Carlo Ancelotti avec le Brésil pour la Coupe du monde 2026. Le contre la montre est lancé pour l’ancienne star du PSG, qui peut toujours compter sur le soutien de ses compatriotes, à commencer par Rodrygo, lui aussi formé à Santos.