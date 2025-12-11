PSG - Deux nouvelles recrues : L’annonce cash en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes en janvier et que les spéculations vont déjà bon train concernant le PSG, Daniel Riolo a évoqué le sujet sans détour mercredi soir en direct sur RMC. Et il a donné son avis sur deux pistes qui font parler : Ademola Lookman et Ayyoub Bouaddi.

Le PSG doit-il recruter lors du mercato de janvier, et si oui, à quels postes ? Luis Enrique doit composer avec un avalanche de blessures depuis le début de la saison, et la question du recrutement revient donc régulièrement sur le devant de la scène au PSG. Il est notamment question de deux profils qui pourraient apporter une plus-value à son effectif : Ademola Lookman (28 ans, Atalanta) en attaque, et le jeune Ayyoub Bouaddi (18 ans, LOSC) dans l'entrejeu.

« Lookman, je le fais » Mercredi soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a tout d'abord validé le profil de Lookman qui apporterait au PSG selon lui : « Si tu me dis demain que tu prends Lookman plutôt que Barcola sur le côté, je te dis "oui vas-y !". Un mec fort que tu peux prendre cet hiver, Lookman, je le fais », annonce Riolo, avant de se montrer beaucoup plus sceptique en ce qui concerne Bouaddi.