Le nouveau Ronaldinho a quitté l'OM !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, l'OM a déboursé environ 27M€ pour s'attacher les services d'Elye Wahi. Quelques mois plus tard, le club marseillais a vendu l'attaquant de 22 ans à l'Eintracht Francfort, et ce, pour une somme proche de 26M€. Interrogé sur ses premiers pas en tant que footballeur, Elye Wahi a avoué qu'on le comparait à Ronaldinho.

Formé au SM Caen, Elye Wahi a connu trois clubs en Ligue 1 : le Montpellier HSC, le RC Lens et l'OM. Acheté pour une somme proche de 27M€ par le club marseillais - et ce, le 13 aout 2024, le crack de 22 ans a été transféré à l'Eintracht le 24 janvier 2025, soit seulement cinq mois après son arrivée au Vélodrome. Et il a couté environ 26M€ à Francfort.

Wahi était surnommé Ronaldinho Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Elye Wahi a été interrogé sur ses premières années de footballeur. L'actuel numéro 17 de l'Eintracht Francfort a avoué qu'il était surnommé Ronaldinho.