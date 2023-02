«Je suis désolé», il s’adresse aux supporters de l’OM

Pierrick Levallet

Ce dimanche, l'OM a cassé sa bonne dynamique en s'inclinant sur la pelouse de l'OGC Nice (1-3). À l'approche du choc face au PSG, les hommes d'Igor Tudor ont subi une petite perte de confiance. Pau Lopez a d'ailleurs fait son mea culpa en zone mixte, avant d'annoncer qu'il était déjà tourné vers la rencontre face à la formation parisienne.

Ces dernières semaines, l’OM était sur une bonne dynamique. Mais le club phocéen a buté sur l’OGC Nice ce dimanche (1-3). La formation marseillaise s’est inclinée dans le derby du sud, et Igor Tudor a assumé la responsabilité de cette défaite. « Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs qui ont poussé, ont créé et ont montré de la volonté. Je pense que la défaite est pour moi. On n’était pas assez bien aujourd’hui » a lancé le technicien croate après la partie.

«C’est un peu chaud» pour la nouvelle recrue de l’OM, il balance https://t.co/or0EkfRDoi pic.twitter.com/N9jX5vOByN — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

«Ils ont été meilleurs»

Pau Lopez, lui aussi, a fait son mea culpa en zone mixte : « On savait que ça serait difficile, c'était un Nice très différent de celui du match aller. Ils ont été meilleurs, jusqu'à la fin on a essayé de mettre le deuxième but, on a mieux joué après la pause... C'est le foot. Je suis désolé pour les gens qu'on ait perdu le derby du sud. »

Pau Lopez est tourné vers le choc face au PSG