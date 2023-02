L'OM plombé par sa star, le PSG jubile déjà

Arthur Montagne

En s'imposant contre Toulouse au Parc des Princes (2-1), le PSG en a profité pour prendre le large en tête de la Ligue 1 après le nul du RC Lens à Brest (1-1) et surtout la défaite de l'OM contre l'OGC Nice (1-3). Et le journaliste Damien Degorre pense même que le principal rival du club parisien sera l'AS Monaco, qui possède de meilleurs attaquants.

Depuis le début de l'année, le PSG a connu quelques difficultés. Néanmoins, les Parisiens ont réussi à redresser la barre ce week-end en s'imposant contre Toulouse (2-1), tout en profitant de la défaite de l'OM contre Nice (1-3) et du nul de Lens à Brest (1-1). D'ailleurs, Damien Degorre, journaliste de L'EQUIPE , estime que les Marseillais vont avoir du mal à rivaliser avec le PSG, notamment à cause du manque d'un buteur efficace.

Alexis Sanchez pas assez décisif ?

« Pour aller déloger le PSG de la première place, il faut qu'une équipe s'appuie sur un attaquant d'envergure (...) A Lens et à l'OM, il y a des bons attaquants. Il y a Openda, mais il n'est qu'à 9 buts. Il y a Alexis Sanchez, qui a raté beaucoup d'occasions contre Nice et qui n'est qu'à 7 buts. Cela risque d'être une limite très encombrantes pour ces deux clubs », explique-t-il dans une vidéo diffusée sur le site de L'EQUIPE .

L'AS Monaco, le grand danger pour le PSG

Par conséquent, Damien Degorre estime qu'avec Wissam Ben Yedder et Breel Embolo, tous deux auteurs de 12 buts en Ligue 1, l'AS Monaco sera mieux armée que le RC Lens et l'OM pour rivaliser avec le PSG dans la course au titre.