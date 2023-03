«Je l’aime bien» : Un rival lui déclare sa flamme à l’OM

La rédaction

L'OM, actuellement deuxième du championnat, peut encore espérer quelques faux pas du PSG pour se rapprocher de son rival. Mais pour espérer, il faudra d'abord battre le MHSC de Michel der Zarkarian, qui a retrouvé des couleurs depuis son retour dans l'Hérault. D'ailleurs, l'entraîneur de Montpellier a loué le travail de son homologue de l'OM, Igor Tudor, en conférence de presse avant le match ce vendredi.

L'OM recevra un Montpellier transfiguré depuis le retour de Michel der Zakarian sur le banc. Depuis sa nomination, l'équipe héraultaise a remporté cinq matchs et concédé un match nul. Réception dangereuse donc pour l'OM puisque Montpellier reste sur quatre victoires consécutives et semble donc se déplacer au Vélodrome avec le plein de confiance.

« Il fait avec l'effectif qu'il a »

Si l'OM sait très bien voyager (11 victoires et une seule défaite), l'OM ne sait en revanche pas recevoir. La plupart des points perdus cette saison ont été au Vélodrome, où l'OM a perdu 4 fois et réalisé 3 matchs nuls. Pour Michel der Zakarian, ce problème des hommes d'Igor Tudor ne semble pas trouver de source : « Je ne sais pas, parce qu'ils gardent leur rythme de croisière. Il fait avec l'effectif qu'il a à sa disposition aussi. On verra qui il va aligner parce qu'il a aussi beaucoup de joueurs qui ont voyagé. »

La grosse annonce de l’OM sur Mbappé, Messi et Neymar vont enrager https://t.co/XTG5xMynIw pic.twitter.com/ukdryedSPc — le10sport (@le10sport) March 29, 2023

« J'aime bien Igor Tudor »