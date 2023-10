Il veut imiter Zidane, un ancien de l’OM sur le retour ?

Jean de Teyssière

Rudi Garcia pourrait déjà être débarqué de son poste d'entraîneur du SSC Naples. Le club napolitain, champion d'Italie en titre, n'est pas satisfait des premiers résultats obtenus avec l'ancien entraîneur de l'OM qui réfléchit à le licencier. Antonio Conte fait partie des prétendants même si ce dernier souhaite, comme Zidane, profiter encore de sa famille. De quoi laisser le champ libre à Igor Tudor, autre ancien entraîneur de l'OM, lui aussi pister par Naples ?

Sans club depuis 2021, Zinédine Zidane a donné de ses nouvelles en début de semaine, lui qui était de passage à Turin, pour fêter les 100 ans de la famille Agnelli, notamment concernant son futur professionnel : « Pas de nouvelles, rien pour le moment. Je profite de la famille et nous verrons plus tard. Rebondir sur le banc de la Juventus ? Tant que je serai entraîneur, il y aura toujours des rumeurs, nous verrons plus tard. »

Conte dément les rumeurs le menant au SSC Naples

Rudi Garcia n'est déjà plus intouchable à Naples. Trois mois après son arrivée, l'entraîneur français pourrait être licencié, puis remplacer par Antonio Conte par le propriétaire du SSC Naples, Aurelio De Laurentiis. Mais l'Italien a démenti ces rumeurs : « J'entends des rumeurs insistantes de transfert qui m'associent avec des clubs importants, mais je répète que pour l'instant, il n'y a de mon côté que la volonté de continuer à attendre et à profiter de ma famille . »

Champ libre pour Tudor ?