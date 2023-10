OM : Son retour est attendu, il va se faire doubler

Hugo Chirossel

À la recherche d’un nouveau directeur sportif pour succéder à Javier Ribalta, dont le départ ne fait plus vraiment de doute, l’OM est annoncé sur la piste de Mehdi Benatia. Cependant, l’ancien international marocain n’est pas la seule option étudiée par Pablo Longoria et un autre candidat tiendrait la corde.

En cette période de trêve internationale, il y a encore de l’agitation en interne à l’OM. Alors que le départ de Javier Ribalta se précise, Pablo Longoria a lancé les grandes manœuvres pour trouver son prochain directeur sportif. En ce sens, RMC Sport indique que Mehdi Benatia est sa priorité.

Benatia pour succéder à Ribalta ?

Si l’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juventus, formé à l’OM, coche plusieurs cases, il n’est pas la seule piste étudiée par Pablo Longoria. Comme indiqué par La Provence , deux autres candidats sont en lice pour succéder à Javier Ribalta et l’heureux élu pourrait ne pas être Mehdi Benatia.

Une autre piste en pole ?