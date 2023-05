Il abandonne l’OM, son calvaire n’en finit plus

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une belle saison avec l’OM, Jorge Sampaoli avait surpris tout le monde en faisant le choix de démissionner. Licencié rapidement par le FC Séville où il avait rebondi, le technicien argentin entraîne aujourd’hui Flamengo. Et les résultats ne sont pas brillants, ce qui lui vaut déjà de nombreuses critiques.

Pour sa seule saison pleine avec l’OM, Jorge Sampaoli a accroché la deuxième place du championnat dans les ultimes secondes la dernière journée. Un accomplissement de taille pour le technicien argentin, à tel point que Pablo Longoria envisageait de prolonger son contrat. Mécontent du début de mercato réalisé par le président de l’OM, Jorge Sampaoli a finalement pris la décision de quitter le club olympien.

Sampaoli galère au Brésil

Trois mois plus tard, Sampaoli a rebondi au FC Séville, son ancien club. L’aventure n’aura pas duré longtemps puisque le technicien argentin s’est fait licencier quelques mois après son arrivée. C’est à Flamengo que Jorge Sampaoli a filé ensuite, un club où il retrouve Gerson, un joueur qu’il a entraîné à l’OM. Et pour le moment, le coach argentin est très loin de faire l’unanimité. Flamengo vient d’enchaîner deux défaites de suite et au-delà des résultats, c’est le jeu proposé qui inquiète les supporters et les journalistes.

Déjà au cœur des critiques