Son transfert est annoncé, l’OM peut trembler

Thomas Bourseau

Folarin Balogun fait tourner la tête des dirigeants de l’OM, mais pas seulement. Une entrevue au sommet serait programmée avec Arsenal pour trancher. Un transfert définitif est prévu.

Avec ses 18 buts inscrits en Ligue 1 cette saison, Folarin Balogun impressionne et démontre encore une fois qu’Arsenal a trouvé la bonne méthode en prêtant ses pépites en Ligue 1. Ce fut déjà le cas avec William Saliba et Matteo Guendouzi à l’OM notamment. Avec le Stade de Reims, Balogun brille, au point où sa cote sur le marché a considérablement grimpé.

Balogun convoité par l’OM

En effet, l’OM ne resterait pas insensible aux prestations de Folarin Balogun qui a marqué à l’aller et au retour en Ligue 1 cette saison. Le président Pablo Longoria semblerait avoir à coeur de recruter un nouvel avant-centre malgré l’investissement historique effectué pour Vitinha cet hiver.

Zidane : La presse italienne fait rêver l'OM https://t.co/n0v2vvEQ8V pic.twitter.com/aR7tXFm0c0 — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

«Les agents de Balogun vont rencontrer Arsenal»