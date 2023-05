Le vestiaire de l'OM se lâche, ça ne va pas plaire au PSG

Amadou Diawara

Alors que le PSG s'est incliné face au FC Lorient, l'OM a fait le job contre l'AJ Auxerre. Désormais à cinq points du leader parisien, le club emmené par Igor Tudor peut rêver du titre en Ligue 1, sachant qu'il reste cinq matchs de championnat à jouer. Interrogé, le vestiaire de l'OM n'a pas caché son souhait d'être sacré cette saison.

Ce dimanche après-midi, le PSG est tombé dans le piège tendu par le FC Lorient. Réduit à 10 dès la 20ème minute de jeu à cause de l'expulsion d'Achraf Hakimi, le club de la capitale s'est incliné au Parc des Princes face aux Merlus (1-3). Une défaite malvenue, surtout que l'OM s'est imposé face à l'AJ Auxerre. En grande difficulté pendant 75 minutes, les hommes d'Igor Tudor ont finalement trouvé la solution dans le dernier quart d'heure de la partie, réussissant à renverser les Bourguignons au stade Vélodrome (2-1). Désormais à cinq points du PSG en championnat, alors qu'il reste cinq matchs à jouer, l'OM peut donc s'imaginer remporter le titre en Ligue 1. D'ailleurs, le vestiaire d'Igor Tudor croit en ses chances de renverser le PSG dans la dernière ligne droite de la saison.

Mbappé l'attend au PSG, sa signature est imminente https://t.co/G8A5DwYjjk pic.twitter.com/KY52FDkict — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

«On espère toujours mieux, mais...»

« On regarde toujours devant. On espère toujours mieux, mais ça dépend de nous et des autres. Donc on va déjà se concentrer sur nous, avant de regarder les autres » , a affirmé Jonathan Clauss au micro de Prime Video , avant que Jordan Veretout n'en rajoute une couche.

«C’est tous ensemble qu’on arrivera à notre objectif»