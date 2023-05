Zidane se prépare pour son retour, le PSG et l’OM bientôt fixés

Axel Cornic

Cela fait presque deux ans qu’on n’a plus vu Zinédine Zidane au bord d’un terrain de football. Après sa deuxième expérience au Real Madrid, le Français a décidé de claquer la porte et depuis, il n’a pas retrouvé de nouveau club. Les options ne manquent pas pourtant, avec le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille qui rêvent de l’énorme coup.

Si son palmarès est déjà bien fourni, Zinédine Zidane reste un entraîneur assez jeune et il doit au plus vite retrouver un club après ses deux passages au Real Madrid. RMC Sport a récemment annoncé que son objectif est la Juventus, mais d’autres scénarios sont évoqués…

Zidane - PSG : Cette annonce va faire exulter le Qatar https://t.co/BY4vhDa9I3 pic.twitter.com/AUhFzdxCG1 — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

L’OM et le PSG rêvent de Zidane

C’est le cas en Ligue 1 puisque la presse italienne a récemment lancé le feuilleton Zidane à l’OM, où il pourrait remplacer un certain Igor Tudor, son ancien coéquipier. Mais le PSG reste pour le moment l’une des options les plus viables, car le Français pourrait revenir avec l’un des projets les plus ambitieux d’Europe.

La Juventus va bientôt trancher