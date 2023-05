Zidane : La presse italienne fait rêver l'OM

La rédaction

Toujours sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane a hâte de retrouver un club… et il ne manque pas d’options ! Le Paris Saint-Germain serait toujours sur ses traces, mais récemment une arrivée à l’Olympique de Marseille a été évoquée, même si le Français semble plutôt regarder vers son ancien club de la Juventus.

Tout le monde se demande quelle sera la prochaine étape de la carrière de Zinédine Zidane, qui en deux petites expérience au Real Madrid a déjà garni son armoire à trophées de trois Ligues des Champions. Les débats sont ouverts…

Le PSG, cette fois c’est la bonne ?

Car plusieurs pistes se présentent pour l’ancien numéro 10 de l’équipe de France ! Nous vous avons révélé sur le10sport.com en juin 2022 comment le PSG l’a approché et surtout comment Zidane a éconduit les avances de Qataris, préférant attendre les Bleus . Avec la prolongation de Didier Deschamps, cette porte s’est fermée et du côté de Paris on n’a jamais vraiment abandonné le rêve Zizou.

La folle rumeur OM

Mais la véritable surprise concerne l’OM, qui pourrait finalement tirer son épingle du jeu. Calciomercato.it confirme en effet les indiscrétions des derniers jours, avec Pablo Longoria qui rêverait de frapper un immense coup avec Zidane. Ce dernier, qui est une icône marseillaise sans jamais avoir porté le maillot de l’OM, ne viendrait évidemment qu’en cas de départ d’Igor Tudor.

A la Juventus il y a Allegri, mais...