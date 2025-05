Greenwood : L’OM annonce «un scandale»

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant de prendre la direction de Dubaï pour se ressourcer après une saison éprouvante, Amine Gouiri a fait le bilan de sa saison. Arrivé en janvier à l’OM, l’international algérien a salué la performance de son coéquipier Mason Greenwood qui, malgré de très bonnes statistiques, n’a pas été sélectionné pour le titre de meilleur joueur de la saison. Une décision jugée scandaleuse par l’ancien rennais.

Selon le joueur de l’ OM, Mason Greenwood, 21 buts cette saison tout comme Ousmane Dembélé , méritait de figurer sur cette liste. « Un scandale. Il fait meilleur buteur de L1 . C'est un attaquant de classe internationale. Jouer à côté de lui, c'est un plaisir. Il n'a même pas eu besoin d'un temps d'adaptation, il sait jouer des deux pieds. Et dans la vie, il est très tranquille » a déclaré Gouiri.

Gouiri crie à l'injustice

Au cours de cet entretien, il a même évoqué « un triple scandale » puisque Adrien Rabiot et son entraîneur Roberto de Zerbi ont été totalement snobés durant la cérémonie. « On en fait beaucoup avec le coach, trop même. Il fait beaucoup parler, mais il y a des trucs complètement faux qui sortent. Moi, je vous dis, je le vois au quotidien, et c'est un très grand coach. C'est un scandale qu'il ne soit même pas nommé pour les trophées UNFP. Pour tout le monde, c'est normal qu'il soit arrivé deuxième avec cet effectif, mais c'est sa première saison en Ligue 1, il ne connaissait pas le Championnat, il a une nouvelle équipe... Ce qu'il fait, c'est fort » a lâché Gouiri ce vendredi soir.