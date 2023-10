Gattuso débarque à l’OM, il n’en revient pas

Alexis Brunet

Depuis quatre matches maintenant, c'est Gennaro Gattuso qui est à la tête de l'OM. L'Italien est arrivé pour prendre la succession de Marcelino, parti suite à la crise qu'a traversé le club olympien. Si les résultats ne sont pour le moment pas très bons, l'ancien milieu de terrain ne s'en fait pas, lui qui se dit surpris d'être tombé sur un groupe prêt à le suivre autant.

Après sa défaite ce week-end en Ligue 1 face à l'OGC Nice, l'OM a rendez-vous ce jeudi avec la Ligue Europa. Les partenaires de Valentin Rongier reçoivent l'AEK Athènes, et ça sera la bonne occasion pour les Marseillais de signer leur première victoire de la saison dans cette compétition, et ainsi passer devant les Grecs au classement du groupe B.

«Je ne m'attendais pas à un groupe qui me suive autant»

L'entraîneur de l'OM, Gennaro Gattuso, espère donc que ses joueurs vont enflammer le Vélodrome jeudi soir, et peut-être lancer une série de victoires. L'Italien a déclaré en conférence de presse que ses protégés étaient très motivés, et il s'est même dit surpris d'être autant suivi par son groupe. Ses propos sont relayés par RMC Sport . « Dimanche, je leur ai laissé un jour de repos. Je ne voulais pas voir de gens déprimés, parce que les joueurs avaient fait ce qu'il fallait face à Nice. J'ai vu cette rage dans leurs yeux, qu'ils n'acceptaient pas la défaite. On est sur la bonne voie. Hier et aujourd'hui, on s'est bien entraînés. Je ne m'attendais pas à un groupe qui me suive autant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné à Marseille. Ça doit nous motiver. Il faut l'ancrer dans nos têtes et nos mentalités. »

Gattuso est heureux d'entraîner l'OM