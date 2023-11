Gattuso à l’OM, c’est un véritable fiasco

Thibault Morlain

Suite au départ de Marcelino, c’est Jacques Abardonado qui avait assuré l’intérim sur le banc de l’OM. Mais rapidement, Pablo Longoria avait trouvé un nouvel entraîneur pour le club phocéen en la personne de Gennaro Gattuso. Arrivé à Marseille alors que le club était en pleine crise, l’Italien devait faire remonter la pente à son équipe. Le fait est que ce n’est clairement pas ce qui arrive à l’OM…

C’est loin d’être la fête à l’OM. En difficulté, le club phocéen a concédé le match nul ce samedi soir face à Strasbourg (1-1). Un résultat qui n’a clairement pas fait le bonheur de Gennaro Gattuso. Après la rencontre, l'entraîneur de l'OM a poussé un énorme coup de gueule, lâchant : « Je ne comprends pas comment on peut jouer ainsi. Je suis très fâché de la seconde mi-temps, c'est un désastre ». Sous les ordres de Gennaro Gattuso, l’OM n’y arrive pas en Ligue 1 et le fiasco est plus que total avec l’Italien.

Des débuts catastrophiques à l’OM

Sur la pelouse de Strasbourg, l’OM n’a donc pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Après 12 journées de Ligue 1, le club phocéen compte alors 14 points. Mais pour ce qui est de Gennaro Gattuso, en 6 matchs de championnat, son OM n’a réussi à remporter que 5 points. Et la statistique est accablante pour l’Italien. En effet, Gattuso réalise tout simplement le pire démarrage d’un entraîneur de l’OM depuis plus de 20 ans. Il faut ainsi remonter à 2002 et Albert Emon pour voir un technicien remporter moins de points après 6 matchs de Ligue 1. Emon en avait seulement grappillé 2.

Un départ en fin de saison pour Gattuso ?

Le passage de Gennaro Gattuso sur le banc de l’OM est donc clairement loin d’être une réussite pour le moment. Et forcément, ça pose déjà des questions concernant l’avenir de l’Italien sur la Canebière. Pour rappel, arrivé pour remplacer Marcelino, Gattuso avait paraphé un contrat jusqu’à la fin de la saison avec l’OM, tout en bénéficiant d’une année supplémentaire en option s’il réussissait à accrocher une place dans les 4 premiers de Ligue 1. Un objectif très loin aujourd’hui pour Marseille et Gennaro Gattuso qui pourrait donc ne pas s’éterniser sur la Canebière…