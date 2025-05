Frayeur à l'OM, c'est le fiasco !

Amadou Diawara

A deux journées de la fin du championnat de France, l'OM est classé deuxième avec cinq points d'avance sur l'OL, septième. Ainsi, le club marseillais a son destin entre les mains pour son avenir européen. Mais comme l'affirme Daniel Riolo, l'OM est tout de même en situation d'échec, estimant qu'il aurait dû valider son ticket pour la prochaine Ligue des Champions il y a plusieurs semaines.

Après une saison 2023-2024 catastrophique, l'OM a été privé de Coupe d'Europe. Pour ne plus vivre une telle mésaventure, le club présidé par Pablo Longoria s'est totalement révolutionné. Après avoir remplacé Jean-Louis Gasset par Roberto De Zerbi, l'OM a enflammé le mercato l'été dernier, recrutant douze joueurs au total, dont Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg et Mason Greenwood.

Ligue des Champions : L'OM n'a plus le droit à l'erreur

Alors qu'il n'a que les compétitions nationales à jouer en 2024-2025, l'OM est actuellement deuxième de Ligue 1 avec 59 points. Toutefois, les Phocéens sont menacés par cinq clubs au total pour leur place en Ligue des Champions. En effet, l'AS Monaco (3ème, 58 points), l'OGC Nice (4ème, 57 points), le LOSC (5ème, 57 points), le RC Strasbourg (6ème, 57 points) et l'OL (7ème, 54 points) talonnent l'OM au classement. Ayant son destin entre ses mains, l'écurie présidée Frank McCourt confortera sa place de dauphin du PSG en cas de succès au Havre ce samedi et contre le Stade Rennais le 17 mai. Mais à en croire Daniel Riolo, l'OM ne devrait pas être dans cette situation aujourd'hui. Privé d'Europe cette saison, le club olympien devrait avoir composté son billet pour la prochaine Ligue des Champions depuis plusieurs semaines selon lui.

«Ils devraient déjà être au frais depuis un petit moment»

« Ça a été un avantage mal exploité par l’OM. L’OM a laissé filer beaucoup de points, qui auraient déjà dû le mettre à l'abri. Les défaites, dont on a mainte fois parlé, ont apporté la crise et les voyages en Italie. L’OM, avec leur calendrier, ils devraient déjà être au frais depuis un petit moment », a pesté Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce dimanche soir.