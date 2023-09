Fiasco à l’OM, un taulier se lâche

Hugo Chirossel

Si l’OM est actuellement troisième de Ligue 1 à égalité avec le PSG, le début de saison reste malgré tout marqué par l’élimination en troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Une élimination qui reste en travers de la gorge des Marseillais, comme l’a confié Samuel Gigot. Désormais, ils sont focalisés sur la Ligue Europa et veulent également rattraper les points perdus en championnat.

L’OM était prévenu, mais est quand même tombé dans le piège. En finissant troisième la saison dernière, les Olympiens savaient qu’ils allaient devoir passer par le troisième tour préliminaire, puis un barrage, pour espérer disputer la Ligue des champions cette année. Et pourtant, ils ont été éliminés face au Panathinaïkos.

« Ça nous laisse un goût amer »

« Ça a été un début de saison assez compliqué pour nous. Ça a repris assez vite, avec ce troisième tour préliminaire de Ligue des champions qui est arrivé tôt. On peut avoir des regrets sur le match aller. C’est vrai que là-bas, on a fait un non match. Au vu de la performance qu’on a fait au match retour, on peut avoir des regrets. Ça nous laisse un goût amer, mais on a une compétition à jouer qui va être la Ligue Europa, donc il faut rester concentré », a déclaré Samuel Gigot, dans un entretien accordé à BFM Marseille .

« Il va falloir rattraper ces points perdus »