Énorme coup de gueule d'une légende de l'OM

Eliminé sans briller de la Ligue des Champions, le club de Chelsea n'est plus que l'ombre de lui même. Certes, leur quart de finale se jouait face au Real Madrid 0-2, 0-2), tenant du titre, mais l'impression laissée sur le terrain paraît indigne d'une équipe arrivée à ce niveau-là de la compétition. Didier Drogba, ancien joueur de l'OM mais surtout de Chelsea était abattu de voir l'état dans lequel est son club.

Qu'elle est déjà loin l'année 2021 où Chelsea remportait la Ligue des Champions face à Manchester City (1-0, but de Kai Havertz) ! Eliminé au même stade, face à la même équipe la saison passée, les Blues avaient tout de même laissé une autre impression, ayant presque réussi une remontada au Santiago Bernabeu. Cette fois, l'équipe désormais emmenée par Franck Lampard, quatrième entraîneur de la saison, n'a pas semblé avoir les armes nécessaires pour rivaliser avec le Real Madrid. Au grand dam de Didier Drogba, ancienne légende du club avec notamment la victoire en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich en 2013.

« Je ne reconnais pas mon club »

Après l'élimination, Didier Drogba, désormais consultant sur Canal + a réagit sur le plateau du Canal Champions Club et ses mots sont forts : « Je ne reconnais pas mon club. Il n’est plus le même. Il y a un nouveau propriétaire et une nouvelle vision. Bien sûr, nous avons essayé de comparer cela à ce qui s’est passé à l’époque de Roman Abramovich, où beaucoup de joueurs ont été recrutés, mais les décisions ont été très intelligentes. Il a amené des joueurs comme Petr Cech, Andriy Shevchenko, Hernán Crespo, Michael Essien, Florent Malouda et moi-même. C’était fait pour gagner des titres. Ce sont des joueurs avec une certaine expérience. »

« Il manque de leaders charismatiques »