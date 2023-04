Guendouzi lâche une énorme punchline sur l’OM

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

L’OM est club avec une grande histoire et de nombreux joueurs y ont contribué. Sans aucun doute, Steve Mandanda en fait partie, il est d’ailleurs le joueur le plus capé de l’histoire du club olympien. Matteo Guendouzi considère même qu’il est le plus grand, ajoutant qu’il aurait « mérité une statue ».

C’est une histoire magnifique qui a pris fin l’été dernier. De moins en moins titulaire en raison de sa mise en concurrence avec Pau Lopez, Steve Mandanda a pris la décision de quitter l’OM pour rejoindre le Stade Rennais. Un départ brutal puisque Mandanda est le joueur le plus capé de l’histoire du club olympien.

Pour Guendouzi, Mandanda est le plus grand

Matteo Guendouzi, très proche de Steve Mandanda, a forcément été attristé par ce départ. Dans un entretien accordé au Média Carré , l’international français a été questionné sur qui était le plus grand joueur de l’histoire de l’OM. Et Guendouzi n’a pas hésité.

«Il a beaucoup souffert» : L’OM lui a fait vivre un cauchemar https://t.co/6Uwhl8IPVx pic.twitter.com/la3SftG5fp — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

«Il aurait mérité une statue»