En guerre avec le RC Lens, l’OM affiche un énorme regret

Arnaud De Kanel

Surpris en contre par une équipe d'Angers à la dérive, l'OM a joué à se faire peur dimanche soir au Vélodrome. Les hommes d'Igor Tudor l'ont finalement emporté sans faire d'étincelles sur le score de 3 buts à 1. Et en vue de la lutte à la deuxième place avec le RC Lens, le Croate aurait aimé que son équipe soigne sa différence de buts.

Dans un Vélodrome privé des Fanatics , un groupe de supporters sanctionné d'avoir trop fêté son 35ème anniversaire par la LFP, l'OM a assuré l'essentiel face au SCO d'Angers. Après une multitude d'occasion sans qu'Alexis Sanchez ni Dimitri Payet ne trouvent la faille, les Olympiens se sont fait surprendre en contre. Par la suite, ils ont repris le fil du match pour l'emporter sans soigner leur goal-average. Un regret pour Igor Tudor.

Un succès mérité pour l'OM

Sous la pression du RC Lens qui l'avait emporté deux jours plus tôt en infériorité numérique, l'OM a concédé l'ouverture du score avant que l'inévitable Alexis Sanchez ne vienne égaliser. Dimitri Payet et Jordan Veretout ont ensuite parachevé le succès de l'OM. Mais au vu de l'adversité, il y avait la place d'en mettre beaucoup plus, de ne pas en prendre également, pour revenir à hauteur des Lensois au goal-average. L'OM ne l'a pas fait et ça risque de compter en fin de saison. C'est en tout cas ce qu'a estimé Igor Tudor après la rencontre.

«La différence de buts peut faire la différence»