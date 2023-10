Éjecté de l’OM, il clashe son ancien patron

Axel Cornic

Ancien de l’Olympique de Marseille, Adil Rami a toujours eu une dent contre Jacques-Henri Eyraud, président du 17 octobre 2016 au 26 février 2021. Lors d’un récent entretien il en a remis une couche sur celui qui a définitivement quitté l’OM en septembre 2023, après avoir occupé une place de vice-président du conseil de surveillance.

Si Pablo Longoria a dû faire face à plusieurs problèmes encore très récemment, il n’a jamais connu une contestation équivalente à celle qui avait frappé son prédécesseur. Il faut dire que Jacques-Henri Eyraud a réussi l’exploit de se mettre à dos les supporters de l’OM... et même certains joueurs !

« Ce qui s’est passé avec Jacques-Henri Eyraud c’était violent »

C’est le cas d’Adil Rami, qui ne lui a jamais pardonné la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet en 2019 et qui avait débouché sur son départ de l’OM. « Ce qui s’est passé avec Jacques-Henri Eyraud c’était violent. Il a réussi à l’époque à manipuler les supporters en me faisant passer pour un mec qui faisait Fort Boyard alors que c’était mon jour off » a expliqué le défenseur central dans l’émission Zack en Roue Libre .

« Là il y a une histoire derrière tout ça que je dirais tôt ou tard, et que sa femme aura besoin de savoir aussi »