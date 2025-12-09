«Des joueurs d'exception» annoncés à l’OM !

Présent en conférence de presse ce lundi, David Hubert a été très élogieux envers son futur adversaire en Ligue des champions, l’OM. L'entraîneur de l’Union Saint-Gilloise a loué les qualités d’une équipe composée selon lui de « joueurs d’exception », mais a tout de même identifié des défauts qu’il compte exploiter.
À la veille de recevoir l’OM pour le compte de la sixième journée de Ligue des champions, David Hubert était en conférence de presse ce lundi et a notamment donné son avis sur la progression de son compatriote Arthur Vermeeren. Un « joueur d’avenir, avec d’énormes qualités », selon l’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise et qui a encore une « énorme marge de progression ».
« C'est une équipe qui a tout, y compris l'histoire »
Mais il n’y a pas qu’Arthur Vermeeren que David Hubert apprécie à l’OM : « Que m’inspire l’OM ? Même si vous êtes gourmand, je ne vais pas tout vous dire et vous gaver (sourire). Il y a un entraîneur avec énormément d'expérience, des idées très claires, des joueurs d'exception et avec un grand avenir. C'est une équipe qui a tout, y compris l'histoire. »
« Il y a beaucoup de choses dans cette équipe »
L’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise voit aussi des failles dans l’équipe de Roberto De Zerbi. « Il y a beaucoup de choses dans cette équipe, mais ce n'est pas une équipe sans défaut. Elle a ses points faibles. On a essayé d'en trouver. On va essayer de lui rendre la tâche très compliquée, de restreindre ses qualités et d'exploiter ses failles », a ajouté David Hubert.