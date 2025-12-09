«Des joueurs d'exception» annoncés à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce lundi, David Hubert a été très élogieux envers son futur adversaire en Ligue des champions, l’OM. L'entraîneur de l’Union Saint-Gilloise a loué les qualités d’une équipe composée selon lui de « joueurs d’exception », mais a tout de même identifié des défauts qu’il compte exploiter.

À la veille de recevoir l’OM pour le compte de la sixième journée de Ligue des champions, David Hubert était en conférence de presse ce lundi et a notamment donné son avis sur la progression de son compatriote Arthur Vermeeren. Un « joueur d’avenir, avec d’énormes qualités », selon l’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise et qui a encore une « énorme marge de progression ».

« C'est une équipe qui a tout, y compris l'histoire » Mais il n’y a pas qu’Arthur Vermeeren que David Hubert apprécie à l’OM : « Que m’inspire l’OM ? Même si vous êtes gourmand, je ne vais pas tout vous dire et vous gaver (sourire). Il y a un entraîneur avec énormément d'expérience, des idées très claires, des joueurs d'exception et avec un grand avenir. C'est une équipe qui a tout, y compris l'histoire. »