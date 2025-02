Des clashs à l’OM ? Il lâche ses vérités en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a été sa doublure pendant plusieurs saisons à l’OM, Brice Samba a pris la place de Steve Mandanda au Stade Rennais, où il est arrivé en provenance du RC Lens cet hiver. A Marseille, les relations entre les deux hommes n’auraient pas été très bonnes. En conférence de presse, le nouveau gardien rennais a mis les choses au point sur leurs rapports.

Parti de l’OM à l’été à l’été 2022, Steve Mandanda a retrouvé l’une de ses anciennes doublures cet hiver, Brice Samba, recruté par le Stade Rennais contre 15M€. Selon le journaliste Daniel Riolo, les relations entre les deux hommes ne seraient « pas bonnes » et le second nommé aurait « deux, trois pensées de travers au sujet de Mandanda ».

« On s’entend plutôt bien, le courant passe plutôt bien »

Ce que Brice Samba n’a pas confirmé lorsqu’il a été interrogé sur ses relations avec Steve Mandanda ce jeudi en conférence de presse : « Non, pas forcément délicat. Quand le Stade Rennais me contacte, je savais un peu ce qui m'attendait. J’ai eu la chance de côtoyer Steve à Marseille. On s’entend plutôt bien, le courant passe plutôt bien. »

« Il n’y avait pas d’appréhension »

À propos du fait d’avoir pris la place de Steve Mandanda, Brice Samba a ajouté : « Vous savez, c’est le football qu’est comme ça. Même moi, peut-être qu’un nouveau gardien viendra, qu’il sera plus performant et qu’il prendra ma place… Je n’en sais rien. En tout cas, il n’y avait pas d’appréhension, je n’avais pas peur, pas du tout. »