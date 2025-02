Problèmes d’argent en France : l’OM fait une proposition !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille a récemment été encadré pour son mercato par le gendarme financier du football français, à savoir la DNCG. En raison des droits télévisés du championnat, certains clubs de l’élite se trouvent être dans une situation économique plus que délicate. Aux yeux de Medhi Benatia, directeur du football de l’OM, l’une des solutions pourraient provenir d’opérations nationales. Explications.

Medhi Benatia est devenu le directeur du football de l’Olympique de Marseille le 8 janvier dernier après avoir officié pendant un an en tant que conseiller sportif du club phocéen. Certes, le dirigeant marocain a été à sonder le marché étranger en faisant notamment venir des joueurs comme Ismaël Bennacer et Amar Dedic tout récemment.

Pogba à l'OM ? 🤔 Découvrez les révélations surprenantes sur ce transfert qui a fait couler beaucoup d'encre cet hiver !

➡️ https://t.co/D0uNiEAl4b pic.twitter.com/YSU4NDODdW — le10sport (@le10sport) February 6, 2025

«Certains clubs sont perdus, d'autres sont en train de mourir»

Pour autant, depuis son arrivée le 30 novembre 2023, Medhi Benatia a par moments fait affaire avec des clubs français pour Amine Gouiri (Rennes), Quentin Merlin (Nantes) ou encore Elye Wahi (Lens). Selon lui, afin de retrouver une certaine pérennité financière dans le football français, l’argent pourrait tourner entre les clubs de l’hexagone. « On aimerait aussi ramener de la compétitivité en L1. On dit qu'il n'y a plus d'argent dans notre Championnat, que certains clubs sont perdus, que d'autres sont en train de mourir. C'est vrai ».

«Pourquoi au lieu d'aller acheter en Italie, en Angleterre ou en Espagne, on n'essaie pas de faire tourner l'argent en France ?»

« J'ai essayé de faire un Quentin Merlin de Nantes, un Amine Gouiri de Rennes, un Elye Wahi de Lens. Pourquoi au lieu d'aller acheter en Italie, en Angleterre ou en Espagne, on n'essaie pas de faire tourner l'argent en France ? ». a confié Medhi Benatia au cours de son entretien fleuve paru dans L’Équipe ce jeudi.