De Zerbi - OM : La révélation qui va mettre le feu à Marseille

Ce mardi après-midi, la presse italienne a déclaré que l'agent de Roberto de Zerbi (OM) s'était rendu à Milan, dans un restaurant à proximité du siège de l'Inter. Une information qui a renforcé l'idée d'un possible départ du technicien de 45 ans. Mais visiblement, il ne s'agissait que d'une simple coïncidence.

Son clan aperçu à Milan, mais...

Mais selon les informations de FC Inter News, il ne s’agissait que d’une simple coïncidence. Le représentant de Roberto de Zerbi n’aurait rencontré aucun responsable du club milanais et serait un habitué de ce restaurant. D’ailleurs, le coach de l’OM a confirmé qu’il discutait avec aucune équipe. « Je dois beaucoup à Foggia. C’est ici que j’ai commencé, et je ne serais pas celui que je suis sans cette ville. Marseille ? Elle me rappelle beaucoup Foggia, c’est une ville passionnée et chaleureuse. Moi à l’Inter ? Ce ne sont que des rumeurs » a confié le technicien marseillais ce mardi.