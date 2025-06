De Zerbi : Le coup de foudre immédiat à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sans club l'été dernier après son départ de la Juventus, Adrien Rabiot a décidé de rejoindre l'OM un peu à la surprise générale. Le milieu de terrain a ainsi pu se relancer dans une nouvelle équipe aux côtés de Roberto De Zerbi, un entraîneur qui a fait l'unanimité à son arrivée. Pour Adrien Rabiot également, qui a été rapidement convaincu par les qualités de l'entraîneur italien.

L'été dernier, Roberto De Zerbi est venu redonner un second souffle à l'OM après une saison difficile. Le club n'a pas réussi à établir une grande stabilité en matière d'entraîneur ces derniers temps mais le profil de l'Italien séduit beaucoup de monde. Adrien Rabiot s'est confié sur ses débuts avec lui, expliquant que le contact a été limpide à son arrivée.

Rabiot valide De Zerbi En décidant de relancer sa carrière à l'OM, Adrien Rabiot n'a pas mis longtemps avant de faire partie des plans de jeu principaux de Roberto De Zerbi. « J'ai tout de suite accroché avec lui. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui échange, qui explique ses idées et qui essaie de trouver la bonne position pour chaque joueur. Il travaille beaucoup sur le plan tactique. Il passe ses journées au centre d'entraînement, du matin au soir. C'est un fou de football. C'est quelque chose que j'ai apprécié car pour réussir, il faut avoir cette passion, cette détermination, cette envie, cette ambition. Nous nous sommes tout de suite entendus et nous avons beaucoup parlé. Il m'a demandé, en tant que joueur le plus expérimenté, de tirer l'équipe vers le haut et d'entraîner les autres joueurs avec moi. C'est ce que nous avons fait. Tout le monde connaît l'entraîneur De Zerbi. Il était à Brighton et a fait de grandes choses. En Italie, il a une réputation. Il a dû recevoir beaucoup d'offres. Il a été très important cette saison à Marseille et je pense que le championnat de France a de la chance d'avoir un entraîneur comme lui ici » confie-t-il pour The Athletic.