OM : De Zerbi a trouvé son patron pour 13,5M€ !

La rédaction

Prêté par Tottenham, Pierre-Emile Højbjerg a conquis Marseille et Roberto De Zerbi. Leader technique et vocal, le milieu danois a été l’un des grands artisans de la belle saison olympienne. Rod Fanni salue son rôle central et estime que l’OM lui doit beaucoup. L’option d’achat de 13,5 M€ sera levée cet été.

Arrivé de Tottenham en prêt l’été dernier, Pierre-Emile Højbjerg s’est très rapidement intégré au collectif de Roberto De Zerbi et s’est affirmé comme l’un des joueurs les plus importants de l’effectif de l’OM. Les dirigeants marseillais devront donc payer l’option d’achat obligatoire de 13,5 M€ et s’offrir les services du milieu de terrain danois définitivement. Une bonne nouvelle pour l’OM qui conserve un véritable patron sur le terrain et dans le vestiaire.

«Sans lui, l'OM n'aurait pas fait cette saison» Interrogé dans La Provence, l’ancien défenseur de l’OM, Rod Fanni, explique que Pierre-Emile Højbjerg a été l’olympien le plus important de la saison : « Højbjerg, dans tous les domaines. L'équipe a mis du temps à trouver la maturité, et lui a très vite tiré l'équipe vers le haut à travers son leadership, son jeu avec ballon, son jeu en défense. Il recadrait aussi tout le monde, jeunes et moins jeunes. Il a mis le train sur les rails, vraiment. Sans lui, l'OM n'aurait pas fait cette saison, j'en suis sûr à 200%. »