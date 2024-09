«C’est terminé», Riolo annonce un gros changement à l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison de Ligue 1 difficile, l'OM a vite remis les pendules à l'heure pour démarrer l'exercice 2024-2025 de la meilleure des manières. Le club de la cité phocéenne a beaucoup travaillé cet été pour reformer un effectif capable de s'illustrer et de rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. Force est de constater que pour l'instant, la réussite est totale.

Seulement 8èmes de Ligue 1 l'an dernier, les Marseillais n'ont pas connu une saison à la hauteur de leur espérance, aussi bien dans les résultats que dans l'état d'esprit sur le terrain. Souvent hors du coup, il fallait donc changer beaucoup de choses pour aborder une nouvelle saison. Pour les dirigeants de l'OM, il n'était pas question de subir une nouvelle saison difficile.

« Le peu de caractère de cette équipe, c’est terminé »

L'OM a tout de même connu quelques belles éclaircies avec un nouveau beau parcours européen, trop peu pour satisfaire les désirs de tout le monde. « Suite au traumatisme de la saison dernière, Longoria, dans ce qu’il a voulu faire dans le recrutement, et surtout Benatia qui a été la tête pensante du recrutement et de la ligne directrice de ce nouvel OM, c’était ‘c’est terminé, on ne se fait plus marcher dessus’. Les matchs têtes baissées de l’année dernière, le peu de caractère de cette équipe, les joueurs effacés, c’est terminé » débute Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

L'OM retrouve du caractère

Avec l'arrivée de Roberto De Zerbi qui ne cache pas ses ambitions, l'OM peut de nouveau prétendre jouer les premiers rôles cette saison en Ligue 1. « Quitte à ce qu’ils en fassent trop car je peux parfaitement entendre que des gens critiquent l’attitude de Benatia à la mi-temps par exemple, mais ça va correspondre à cet OM. Moi ça ne me choque pas outre mesure, si ce n'est pas toutes les semaines qu’il fait cette colère-là, ça correspond au caractère qu’il veut donner à cette équipe » poursuit l'éditorialiste. L'OM a pris la première place du championnat à l'issue de la 5ème journée, à égalité avec le PSG et l'AS Monaco.