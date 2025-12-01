«Ça me rend fou» : Erreur impardonnable à l’OM, il craque en direct !

Tenu en échec par Toulouse (2-2) après avoir vu le PSG s’incliner contre l’AS Monaco (1-0), l’OM a laissé échapper l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1 samedi. Le TFC a égalisé dans les derniers instants de la rencontre sur une touche longue, une erreur impardonnable aux yeux d’Eric Di Meco.
Finalement, c’est le RC Lens qui aura profité de la défaite du PSG à Monaco (1-0). En battant Angers (1-2), les Sang et Or ont pris les rênes de la Ligue 1, ce que n’a pas réussi à faire l’OM. Opposés au Toulouse samedi, les Olympiens pouvaient être premiers au classement, mais ont concédé un match nul frustrant dans le temps additionnel (2-2).
« Ça me rend fou »
C’est grâce à une touche longue de Mark McKenzie reprise de la tête par Santiago Hidalgo que Toulouse a pu ramener un point de son déplacement sur la pelouse de l’OM. « Il y a des choses que je ne comprends pas. Une touche ! Avec le ballon qui tombe dans la surface. Ils sont cinq, ils font 1 mètre 90, comment c’est possible ? Ça me rend fou », a déclaré Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC.
« C'est impardonnable »
« Là où ils sont impardonnables, c’est qu’à la dernière minute, sur un match que tu maitrises mal, mais tu sors d’une grosse semaine, t’as la chance de le gagner 2-1 et la dernière touche à 40 mètres… Pour moi, c'est impardonnable », a ajouté Eric Di Meco. D’autant plus que ce n’est pas la première occasion de la sorte que l’OM laisse passer. « Comment c’est possible de prendre ce but pour être premier ? Ça fait deux fois ! La première fois, aller, pourquoi pas, mais deux fois en l’espace d’un mois… Pourquoi on est obligé de vivre ça nous ? »