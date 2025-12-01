«Ça me rend fou» : Erreur impardonnable à l’OM, il craque en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Tenu en échec par Toulouse (2-2) après avoir vu le PSG s’incliner contre l’AS Monaco (1-0), l’OM a laissé échapper l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1 samedi. Le TFC a égalisé dans les derniers instants de la rencontre sur une touche longue, une erreur impardonnable aux yeux d’Eric Di Meco.

Finalement, c’est le RC Lens qui aura profité de la défaite du PSG à Monaco (1-0). En battant Angers (1-2), les Sang et Or ont pris les rênes de la Ligue 1, ce que n’a pas réussi à faire l’OM. Opposés au Toulouse samedi, les Olympiens pouvaient être premiers au classement, mais ont concédé un match nul frustrant dans le temps additionnel (2-2).

« Ça me rend fou » C’est grâce à une touche longue de Mark McKenzie reprise de la tête par Santiago Hidalgo que Toulouse a pu ramener un point de son déplacement sur la pelouse de l’OM. « Il y a des choses que je ne comprends pas. Une touche ! Avec le ballon qui tombe dans la surface. Ils sont cinq, ils font 1 mètre 90, comment c’est possible ? Ça me rend fou », a déclaré Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC.