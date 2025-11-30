L’arme fatale qui coûte cher à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il avait l’opportunité de passer devant le PSG au classement, l’OM a concédé un match nul frustrant dans le temps additionnel samedi lors de la réception de Toulouse (2-2). Une égalisation intervenue à la suite d’une touche longue, un geste beaucoup travaillé par le staff de Carles Martinez Novell et qui a fini par payer.

Comme l’a regretté Benjamin Pavard, « encaisser un but sur une touche, ce n’est pas normal », et pourtant, l’OM l’a fait. Alors qu’ils menaient au score et étaient premiers de Ligue 1 devant le PSG à ce moment-là, les Olympiens ont été rejoints dans le temps additionnel par Toulouse (2-2) samedi soir, à la suite d’un but encaissé sur une touche longue.

Les touches longues, une arme travaillée par Toulouse C’est Mark McKenzie qui s’en est chargé, avec à la réception Santiago Hidalgo, venu tromper Geronimo Rulli de la tête pour gâcher la fête au Vélodrome. Ce qui n’est pas le fruit du hasard, car Toulouse travaille beaucoup ce geste à l’entraînement cette saison.