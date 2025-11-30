L’arme fatale qui coûte cher à l’OM !

Alors qu’il avait l’opportunité de passer devant le PSG au classement, l’OM a concédé un match nul frustrant dans le temps additionnel samedi lors de la réception de Toulouse (2-2). Une égalisation intervenue à la suite d’une touche longue, un geste beaucoup travaillé par le staff de Carles Martinez Novell et qui a fini par payer.
Comme l’a regretté Benjamin Pavard, « encaisser un but sur une touche, ce n’est pas normal », et pourtant, l’OM l’a fait. Alors qu’ils menaient au score et étaient premiers de Ligue 1 devant le PSG à ce moment-là, les Olympiens ont été rejoints dans le temps additionnel par Toulouse (2-2) samedi soir, à la suite d’un but encaissé sur une touche longue.
Les touches longues, une arme travaillée par Toulouse
C’est Mark McKenzie qui s’en est chargé, avec à la réception Santiago Hidalgo, venu tromper Geronimo Rulli de la tête pour gâcher la fête au Vélodrome. Ce qui n’est pas le fruit du hasard, car Toulouse travaille beaucoup ce geste à l’entraînement cette saison.
« Je suis très content pour mon staff qui les travaille beaucoup »
« Cette saison, on s'est dit pourquoi pas profiter plus de Mark. Il nous a dit qu'il n'avait plus la même technique (de touche) par rapport à la saison passée et qu'il avait changé certaines choses. Il nous les a montrées à l'entraînement et on a commencé à en profiter. Dans le foot, les coups de pied arrêtés sont des situations importantes », a expliqué Carles Martinez Novell après la rencontre. « Je suis très content pour mon staff qui les travaille beaucoup. »