Après le PSG, un joueur de l’OM pris à partie par un supporter

Hugo Chirossel

Alors qu’il se déplaçait sur la pelouse du PSG dimanche soir en clôture de la sixième journée de Ligue 1, l’OM s’est largement incliné (4-0). Une prestation décevante dans un contexte compliqué dû à la crise institutionnelle que traverse le club. Pour manifester son mécontentement, un supporter marseillais a jugé bon d'interpeller Vitinha alors que ce dernier était au restaurant.

Difficile pour l’OM de tirer du positif de son déplacement au Parc des Princes dimanche soir. Les Olympiens ont été totalement dominés sur la pelouse du PSG et n’ont jamais semblé en mesure d’inquiéter les Parisiens. Si ce n’est en première mi-temps sur un bon centre de Jonathan Clauss, repris de la tête par Vitinha, qui a vu le ballon heurter la barre et passer au-dessus de la cage de Gianluigi Donnarumma.

Vitinha interpellé par un supporter au restaurant

Tout cela dans un contexte très compliqué en raison de la crise institutionnelle qui frappe l’OM depuis maintenant une semaine. La prestation face au PSG a forcément déçu les supporters marseillais et visiblement l’un d’eux a jugé bon d’interpeller directement Vitinha. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on peut voir un supporter de l’OM, qui s’est filmé lui-même, s’en prendre à l’attaquant portugais alors que ce dernier était au restaurant.

Le supporter le plus con de l'année, il est ici ! #TeamOM pic.twitter.com/ucJVYjtYRU — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) September 26, 2023

«Il faut mouiller le maillot»