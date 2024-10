Après le PSG, le gouvernement Macron s'attaque à l'OM !

Jean de Teyssière

Le PSG a été critiqué ces dernières heures à cause des agissements de certains membres du Collectif Ultras Paris, qui ont entonné des chants homophobes à l’adresse des Marseillais. Une sanction pourrait tomber et ce dimanche soir, ce sont les supporters marseillais qui font l’objet de critiques de la part du ministre de l’Intérieur, eux qui auraient été violents et proférés des chants homophobes.

Dimanche prochain, l’OM recevra le PSG, à l’occasion du classique. Un match qui sent déjà la poudre et a qui a été lancé par les supporters des deux camps, coupables d’avoir entonné des chants homophobes. Des propos qui ne passent plus et qui pourraient devenir une affaire d’État.

Pas de supporters marseillais à Montpellier

Ce dimanche soir, en clôture de la huitième journée de Ligue 1, le Montpellier HSC accueille l’OM. Une jauge de 450 supporters de l’OM avait été autorisée mais finalement, le parcage est vide. Et pour cause, les supporters phocéens « n’ont pas respecté les engagements numériques et ont causé des troubles importants à l'ordre public au lieu du regroupement et de contrôle, avec la présence d'individus cagoulés munis de barres de fer et de fumigènes, et des jets de projectiles contre les forces de sécurité intérieure », comme l’indique le préfet de l'Hérault, François-Xavier Lauch…

Retailleau regrette des agissements violents et homophobes

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau a également déploré ces agissements des supporters de l’OM : « Ce soir encore, à l’occasion du match Montpellier/Marseille, des violences injustifiables ont sali l’image du football. Chants homophobes, affrontements de clubs de supporters, agressions des forces de l’ordre, on ne peut plus supporter que chaque semaine, le sport soit le théâtre d’agissements intolérables. Pour ma part, je ne le tolérerai pas. Cette semaine, en lien avec le ministre des sports et Othman Nasrou, secrétaire d’Etat en charge de la lutte contre les discriminations, je réunirai les instances du football français pour prendre les mesures nécessaires au retour de l’ordre dans les stades et en marge des rencontres. »