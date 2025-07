Après le PSG, il signe à l’OM : «C’est très fort»

Formé au PSG, Adrien Rabiot a surpris en s’engageant avec l’OM à l’été 2024, un transfert aussi audacieux que symbolique. S’il suscitait des interrogations à son arrivée, le milieu de terrain a rapidement dissipé les doutes par ses performances. Pour Djibril Cissé, il a tout simplement été le meilleur joueur marseillais de la saison.

« Un mec touchant »

Mais au-delà de ses performances sportives, Cissé insiste aussi sur la dimension humaine du joueur. « Je le connais depuis quelque temps, on discute un peu. C’est un mec touchant. On voit qu’il est fort, mais on voit aussi une sensibilité. C’est ça qui fait aussi sa force. C’est un bon mec. Je le connais pas non plus des masses, mais les échanges que l’on a eus ont été respectueux. Il a envie d’amener l’OM au-dessus. Ça me plaît » a-t-il admis. Entre sa régularité, son engagement et sa personnalité, Adrien Rabiot semble avoir conquis l'OM et ses observateurs. Pour Djibril Cissé, le verdict est clair : « Pour moi, c’est l’Olympien de la saison. »