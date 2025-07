Mercato : La folle promesse de Rabiot à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après un exercice 2023-2024 conclu à la huitième place de Ligue 1, l’objectif affiché de l’OM l’été dernier était de retrouver la Ligue des champions. Un objectif qui a été rempli et pour y parvenir, les Olympiens ont notamment pu compter sur la signature d’Adrien Rabiot en provenance de la Juventus. Au moment de son arrivée, l’international français avait d’ailleurs fait la promesse à Medhi Benatia que le club retrouverait la C1.

Dans le premier épisode de « Sans jamais rien lâcher », série documentaire réalisée par l’OM retraçant la saison 2024-2025 et diffusée ce samedi soir sur YouTube, on voit notamment Pablo Longoria et Medhi Benatia s’exprimer à propos d’Adrien Rabiot. Un « joueur spécial », comme le décrit le président marseillais, qui considère l’international français (53 sélections) comme « le meilleur homme que j’ai eu dans un vestiaire pendant toute ma carrière », ainsi qu’un exemple de travail et « comme personne ».

La promesse de Rabiot à Benatia « J’ai connu beaucoup de top joueurs. J’ai eu la chance de faire des belles équipes, etc. Mais parfois t’as un top joueur qui peut cacher un manque de confiance en soi. Et à l’inverse, tu peux avoir un joueur moyen qui a une force mentale incroyable. Adri, au-delà d’être un top joueur, c’est quelqu’un qui dans sa tête, c’est du béton armé », a confié pour sa part Medhi Benatia, à qui Adrien Rabiot, au moment de son arrivée en provenance de la Juventus, avait fait la promesse de mener l’OM jusqu’en Ligue des champions.