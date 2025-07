Mercato - OM : De Zerbi va valider un gros coup ?

Après une très bonne première saison, l’OM se renforce et envisage un retour d’un ancien de la maison : Pierre-Emerick Aubameyang. Parti en Arabie saoudite après avoir brillé sur la Canebière, le buteur gabonais pourrait retrouver la Ligue des champions sous les ordres de Roberto De Zerbi. Une idée saluée par Kevin Diaz dans l’After Foot.

Alors que l’OM a bien entamé son mercato, les dirigeants marseillais pourraient réaliser un gros coup pour se renforcer au poste d’avant-centre. La piste la plus avancée semble être celle menant à l’ancien Marseillais Pierre-Emerick Aubameyang , qui pourrait faire son retour sur la Canebière. Auteur d’une très grande saison dans un exercice 2023-2024 pourtant compliqué pour l’OM , le buteur gabonais, parti en Arabie saoudite, pourrait bien revenir dès cet été.

«Ça peut être une bonne idée»

Pour le chroniqueur RMC, cette piste, certainement validée par Roberto De Zerbi, a tout d’une « bonne idée » pour l'OM :

« C’est un joueur qui a un physique aussi. Ça va lui faire 36 ans, et je pense que ça lui permettra de jouer deux ou trois ans. Ce n’est pas un mec qui se blesse. C’est un mec assez fin, pas très musculeux, qui est assez fit. En tout cas, si l’OM et lui trouvent un accord pour jouer la Ligue des champions, et surtout si De Zerbi valide le profil, mais ça, je n’en doute pas s’il est contacté, ça peut être une bonne idée. »