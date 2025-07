EXCLU - Mercato - OL : Tagliafico prêt à rester

Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En fin de contrat avec l’OL, Nicolas Tagliafico pourrait finalement poursuivre son aventure lyonnaise. Comme indiqué par L’Equipe, l’Argentin dispose d’une proposition. Selon nos sources, les feux passent au vert.

Lyonnais depuis l’été 2022, Nicolas Tagliafico pensait vivre ses derniers instants dans le Rhône. En fin de contrat, le défenseur argentin de 32 ans se dirigeait vers la sortie. Mais comme révélé par le journal L’Equipe, la tendance est en train de s’inverser et Tagliafico pourrait finalement rester à l’OL. Une offre lui a bien été transmise. Et selon nos sources, le coach Paulo Fonseca, accompagné de son adjoint, a déjà échangé longuement avec son défenseur central. Un discours qui aurait convaincu Nicolas Tagliafico, désormais prêt à rester à Lyon. Sauf surprise, l’Argentin devrait ainsi rempiler et filer vers une quatrième saison chez les Gones.