Mercato : Fonseca prêt à contrarier une deuxième fois l’OM ?

Axel Cornic

Selon nos informations, Paulo Fonseca était la grande priorité pour remplacer Jean-Louis Gasset à l’Olympique de Marseille. Mais le technicien portugais, qui est en fin de contrat avec le LOSC, aurait décidé de quitter la Ligue 1 pour la Serie A et ainsi signer en faveur de l’AC Milan.

Le mercato n’a pas encore commencé et Pablo Longoria a déjà connu son premier échec. Paulo Fonseca, qui selon nos informations était le favori pour le poste d’entraineur, ne devrait pas poser ses valises à l’OM à moins d’un énorme retournement de situation. Ainsi, nous vous avons révélé sur le10sport.com que le président Longoria aurait activé un plan B, avec Sérgio Conceição du FC Porto.

L’OM aurait fait une offre à Brest pour Brassier

Mais les routes de Paulo Fonseca et de l’OM pourraient bien se recroiser dans les prochaines semaines ! Tout récemment, TMW nous a appris que les Marseillais auraient décidé de dégainer une offre pour Lilian Brassier, défenseur central du Stade Brestois qui serait évalué entre 10 et 12M€. Il pourrait notamment pallier l’éventuel départ de Leonardo Balerdi ou de Chancel Mbemba, deux joueurs susceptibles d’être sacrifiés cet été.

Fonseca le veut à l’AC Milan