PSG : Ça bouge pour le transfert de cet attaquant !

Benjamin Labrousse

L’été pourrait être animé pour le PSG, qui cherche à se renforcer à tous les postes. Un avant-centre supplémentaire pourrait débarquer dans les prochaines semaines, alors qu’il a récemment été révélé que les dirigeants parisiens avaient sondé l’agent de Lautaro Martinez (Inter Milan), une réunion serait prévue à ce sujet.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait déboursé l’énorme somme de 170M€ pour les recrutements de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos. Malgré cela, Paris pourrait de nouveau tenter sa chance avec l’arrivée d’un nouveau buteur cet été, le Français et le Portugais n’ayant pas réellement convaincu pour leur première saison chez les Rouge et Bleu . Depuis plusieurs semaines, le nom de Lautaro Martinez réapparaît du côté du PSG.

Real Madrid : Une attaque de folie est réclamée, Mbappé va adorer https://t.co/LHWw7dn4MA pic.twitter.com/QsoKJG60lz — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

Le PSG va relancer la piste menant à Lautaro Martinez

Et pour cause. Celui qui devait prolonger à l’Inter Milan voit les négociations pour son nouveau contrat se ralentir. Surtout, et d’après les dernières indiscrétions du journaliste Fabrizio Biasin, Lautaro Martinez pourrait finalement être vendu par le club lombard cet été . D’après FCInterNews , le PSG aurait même sondé l’agent du joueur Alejandro Camano (qui représente également Achraf Hakimi) afin d’évaluer la faisabilité de l’opération.

Réunion au sommet pour l’Argentin

Un transfert de Lautaro Martinez vers le PSG est-il possible ? En tout cas, le journaliste Gianluca Di Marzio révèle ce jeudi après-midi qu’une grosse réunion entre Camano et le buteur de 26 ans est prévue dans les 48 prochaines heures. Affaire à suivre de près...