Départ de Mbappé : Le transfert d’une star relancé au PSG ?

Benjamin Labrousse

A la recherche de renforts offensifs pour cet été en raison du départ de Kylian Mbappé, le PSG serait intéressé par la venue de Lautaro Martinez. Néanmoins, ce dossier a quasiment été écarté car le buteur argentin semblait tout proche de prolonger l’aventure avec l’Inter Milan. Mais d’après les derniers échos transalpins, le meilleur joueur de cette saison en Serie A pourrait finalement être vendu. Explications.

Le mercato estival du PSG promet d’être animé, notamment sur le plan offensif. Et pour cause, après sept saisons au club, Kylian Mbappé va quitter Paris pour le Real Madrid. Depuis plusieurs mois, quelques noms d’attaquants ont été associés au club de la capitale comme Victor Osimhen (Naples), Benjamin Sesko (RB Leipzig), mais aussi Lautaro Martinez. En février, Sports Zone révélait ainsi que le PSG appréciait particulièrement le profil de l’Argentin. Le buteur de l’Inter Milan, auteur d’une saison plus qu’aboutie au sein du club lombard, devait néanmoins prolonger l’aventure chez les Nerazzurri .

Mercato - PSG : La presse espagnole confirme un départ à Paris https://t.co/j0fY2NDHNQ pic.twitter.com/CnBdNdExAQ — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

Ça coince pour la prolongation de Lautaro Martinez

En effet, celui qui a récemment été sacré meilleur joueur du championnat italien était tout proche d’un accord avec ses dirigeants pour une prolongation, avec logiquement, une augmentation de salaire à la clé. Problème pour les deux parties, l’Inter Milan vient tout juste de changer de propriétaire, le groupe américain Oaktree ayant repris les commandes du club milanais. Résultat, la prolongation de Lautaro Martinez se fait attendre. « El Toro » demanderait d’ailleurs un salaire annuel compris entre 12M€ et 14M€, tandis que la direction interiste ne serait pas prête à lui proposer un salaire dépassant les 10M€… De quoi potentiellement relancer la piste menant au vainqueur de la Coupe du monde 2022 au sein du PSG ?

Le transfert de l’Argentin relancé ?

A en croire les dernières indiscrétions du journaliste italien Fabrizio Biasin, il existe désormais deux possibilités pour l’avenir de Lautaro Martinez. Soit le buteur de 26 ans accepte de prolonger avec un salaire inférieur aux 10M€, et reste dans le même temps capitaine de l’Inter Milan, ou bien ce dernier pourrait être vendu. Pour rappel, outre le PSG, Arsenal a été évoqué comme intéressé par Lautaro Martinez.