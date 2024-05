Le PSG discute avec un grand attaquant, surprise à venir ?

Benjamin Labrousse

Le PSG pourrait faire des affaires sur le mercato estival. A la recherche d’éléments offensifs suite au départ de Kylian Mbappé, le club parisien pourrait jeter son dévolu sur Lautaro Martinez. Le buteur de l’Inter Milan tarde à prolonger son contrat en Lombardie, et cela pourrait sourire au club français qui a déjà bougé dans ce dossier. Explication.

Depuis quelques jours et alors que la fin de saison est actée, le PSG semble accélérer au niveau de son mercato estival. Si l’été dernier, 170M€ auront été investis afin de recruter Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, il ne faut pas exclure la possible venue d’un nouvel avant-centre au sein du club parisien dans les deux prochains mois. A en croire Sports Zone , Paris apprécie particulièrement le profil de Lautaro Martinez, capitaine de l’Inter Milan et récemment élu meilleur joueur de Serie A.

Lautaro Martinez s’éloigne de l’Inter Milan ?

Problème pour le PSG, le buteur argentin était censé prolonger son contrat avec le club italien. Mais plus les semaines avancent, plus un accord entre Lautaro Martinez et les Nerazzurri s’éloigne. Et à en croire les dernières indiscrétions de FCInterNewsIt , le PSG pourrait clairement se positionner pour l’attaquant de 26 ans.

L’agent du joueur sondé par le PSG

En effet, le média transalpin révèle ce mercredi que le PSG a approché l’agent du vainqueur de la Coupe du monde 2022 afin de discuter de la faisabilité du transfert. Alejandro Camano, qui gère également les intérêts d’Achraf Hakimi, aurait ainsi été contacté par Paris il y a une vingtaine de jours, et une offensive du PSG dans ce dossier ne serait donc pas à exclure.