PSG : Grande nouvelle pour la succession de Mbappé !

Alexis Brunet

Luis Campos sera particulièrement sous pression cet été. Le conseiller football ne doit pas se louper pour le mercato du PSG et notamment pour trouver un successeur à Kylian Mbappé. Dernièrement, le Portugais a notamment accéléré pour mettre la main sur Khvicha Kvaratskhelia. Rien n'est encore fait, mais le Géorgien serait loin de prolonger du côté de Naples.

La saison est à peine terminée, mais le PSG pense déjà à la suivante. En effet, Luis Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi ont commencé à plancher sur l'effectif parisien pour l'année prochaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y aura du travail.

Au minimum un renfort par ligne

Luis Enrique souhaite avoir une équipe encore plus compétitive la saison prochaine et il veut donc de nombreux renforts. L'entraîneur du PSG a d'ailleurs déclaré qu'il voulait au minimum un renfort par ligne. Le but est de doubler tous les postes et d'apporter une concurrence toujours plus grande.

Mercato - PSG : Luis Enrique l’appelle avant son transfert https://t.co/M178llCFBk pic.twitter.com/E0UwQZ8WCF — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

Kvaratskhelia n'est pas prêt de prolonger à Naples