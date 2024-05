Mercato : Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Mbappé ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Pour pallier le départ de son numéro 7, le club de la capitale aimerait boucler le transfert de Victor Osimhen. Et à en croire la presse espagnole, le PSG et Chelsea seraient en pole position sur ce dossier.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation. D'ailleurs, l'attaquant du PSG a déjà annoncé qu'il allait partir à la fin de son contrat le 30 juin.

PSG - Mbappé : Ancelotti va imiter Luis Enrique ? https://t.co/zBP6v7fRbM pic.twitter.com/ioDflhOvLJ — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

Mbappé, l'héritier de Mbappé au PSG

Pour combler le vide laissé par Kylian Mbappé la saison prochaine, la direction du PSG souhaiterait s'offrir les services de Victor Osimhen, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le Napoli. D'ailleurs, le club de la capitale serait déjà en ballotage favorable sur ce dossier.

Le PSG et Chelsea en pole position pour Osimhen