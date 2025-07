Transferts : L’OM s’attaque à un crack !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’OM semble bien décidé à sécuriser l’avenir. Le club phocéen aurait entamé des négociations avec Mohamed Dhiarrah, jeune prodige de 16 ans formé à la célèbre Académie Salif Keita de Bamako. La formation marseillaise lui aurait proposé un contrat longue durée, avec l’objectif de l’intégrer progressivement dans le projet à moyen terme.

À seulement 16 ans, Mohamed Dhiarrah attire déjà l’attention de plusieurs clubs européens. Formé à la réputée Académie Salif Keita de Bamako, puis repéré lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations U17, le jeune attaquant malien a marqué les esprits par sa technique, sa vitesse et son sens du but. International cadet avec le Mali, il pourrait très prochainement poser ses valises en Europe, et plus précisément en Ligue 1.