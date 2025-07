40M€ : La presse italienne annonce une folie à l’OM

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le nom de Giacomo Raspadori circule avec insistance du côté de l’OM. L’attaquant italien de 25 ans, estimé sur le marché, intéresse fortement le club phocéen malgré son prix. De son côté, le Napoli pourrait profiter d’une éventuelle vente pour réorganiser son secteur offensif et relancer son projet sportif cet été.

À la recherche de renforts offensifs pour la saison à venir, l’OM multiplie les pistes. Parmi elles, celle menant à Giacomo Raspadori prend de plus en plus d’ampleur. L’attaquant international italien de 25 ans, actuellement sous contrat avec le Napoli, séduit le board marseillais par sa polyvalence et sa capacité à évoluer sur tout le front de l’attaque.