Adrien Rabiot : L’obligation à respecter pour l’OM !

Ayant encore un an de contrat avec l'OM, Adrien Rabiot a fait l'objet de certaines rumeurs à propos de son avenir. Partira ? Ne partira pas ? Alors que l'incertitude a plané concernant l'international français, l'OM s'est vu confier l'obligation de conserver Adrien Rabiot par Robert Pirès.

A la suite de la nomination de Massimiliano Allegri au Milan AC, on a beaucoup parlé de retrouvailles avec Adrien Rabiot. Les deux hommes se sont connus à la Juventus et forcément, ça en a fait trembler plus d'un à l'OM. Toutefois, pour le moment, Rabiot est toujours à Marseille et la tendance est à ce qu'il y reste. Ce qui n'est pas pour déplaire à Robert Pirès.