Vente OM - Arabie Saoudite : L’annonce choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les spéculations vont bon train depuis maintenant plusieurs années au sujet d'une possible vente de l'OM à des investisseurs venus d'Arabie Saoudite, alors que Frank McCourt a toujours démenti ces informations. Et de son côté, Pierre Ménès va dans le sens du propriétaire américain de l'OM et assure qu'il n'y a strictement avec les Saoudiens en coulisses.

Propriétaire de l'OM depuis octobre 2016, Frank McCourt est-il proche de se retirer pour laisser place à une nouvelle ère au sein du club phocéen ? Le journaliste Thibaud Vézirian affirme avec force qu'un deal a été conclu il y a maintenant plusieurs années avec l'Arabie Saoudite pour la vente de l'OM, mais rien ne s'est confirmé jusqu'ici, d'autant que McCourt a déjà démenti à plusieurs reprises. Et de son côté, Pierre Ménès affiche également une position radicale sur ce feuilleton.

Ménès assure que l'OM ne sera pas vendu Le 3 juillet, en réponse à l'un de ses followers sur son compte X, Pierre Ménès a réitéré ses précédents propos au sujet d'une vente de l'OM à l'Arabie Saoudite, dossier auquel il ne croit pas une seule seconde : « L’OM vendu ? J’ai jamais dit ça. J’ai même toujours dit que les saoudiens ne s’étaient jamais intéressés à l’OM », lâche l'ancien consultant du Canal Football Club. Il s'était déjà exprimé un peu plus longuement à ce sujet sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.