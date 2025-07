Deux stars «fracassées» après leur signature à l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au début des années 2000, l'OM avait tenté des coups très audacieux sur le marché des transferts en recrutant deux membres de l'équipe de France championne du Monde en 1998 : Frank Leboeuf et Bixente Lizarazu. Mais les deux stars n'ont jamais réussi à briller sous le maillot marseillais, et Pierre Ménès estime même qu'elles ont été «fracassées» durant leur court passage à l'OM.

Ce mercato estival 2025 est placé sous le signes des champions du Monde 2018 de retour en Ligue 1 ! En effet, Paul Pogba (32 ans) vient de signer un contrat de deux saisons avec l'AS Monaco, tandis qu'Olivier Giroud (38 ans) s'est engagé un an avec le LOSC. Deux paris particulièrement audacieux, et qui ne sont pas sans rappeler la stratégie mise en place par la direction de l'OM au début des années 2000, lorsque Frank Leboeuf (passé de 2001 à 2003) puis Bixente Lizarazu (passé seulement six mois, de l'été 2004 à janvier 2005), deux membres de l'équipe de France 98 championne du monde, étaient revenus pour se relancer.

« Je n’y crois pas » Mais ce choix de carrière de la part d'Olivier Giroud et Paul Pogba n'est pas une réussite aux yeux de tout le monde, comme en témoigne la prise de position de Pierre Ménès : « J’essaye d’être réaliste avec l’arrivée d’Olivier Giroud au LOSC. Je sais qu’il a la carte joker du football français. Il est considéré, et à juste titre vu sa carrière internationale, comme un joueur intouchable. Mais il faut être pragmatique et voir qu’on parle d’un joueur de 39 ans qui était un échec en MLS et qui revient en Ligue 1. Je n’y crois pas (...) Pogba ? On part de trop loin et qu’on parle d’un joueur de 32 ans qui n’a plus de rythme. J’espère me tromper, mais je ne crois pas du tout en ce pari », confie Ménès dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.